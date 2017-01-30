Sundance подвел итоги

Sundance подвел итогиКадр из фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»© Netflix
В Парк-Сити (штат Юта) завершился 33-й фестиваль независимого кино Sundance. Лучшим американским игровым фильмом признан комедийный триллер Мэйкона Блэра «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (I Don't Feel at Home in This World Anymore).
В той же категории для иностранных фильмов победила картина шведского режиссера Тарика Салеха «Инцидент в отеле "Найл Хилтон"» (The Nile Hilton Incident, Швеция-Германия-Дания), сообщает Entertainment Weekly. Приз зрительских симпатий вручен Мэтту Раскину за фильм «Краун Хайтс» (Crown Heights).
Большой приз жюри в номинации «Американский документальный фильм» получила «Дина» (Dina) Дэна Сиклса и Антонио Сантини, лучшим иностранным документальным фильмом признаны «Последние жители Алеппо» (Last Men in Aleppo, Сирия-Дания) Фераса Файяда.
Специальный приз жюри в номинации «Американский документальный фильм» присужден Брайану Фогелю за картину «Икар» (Icarus), главным героем которой стал бывший директор московской антидопинговой лаборатории ( ФГУП «Антидопинговый центр») Григорий Родченков, рассказывающий о государственной системе поддержки применения допинга в российском спорте.
Полностью список победителей фестиваля Sundance приводится на его сайте.
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