Асгар Фархади отказался от участия в оскаровской церемонии

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Иранский режиссер, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Асгар Фархади объявил, что не приедет в США на церемонию награждения лауреатов премии «Оскар» в знак протеста против указа президента США Дональда Трампа, ужесточающего иммиграционные правила для граждан нескольких стран, включая Иран.

Как сообщает ТАСС, режиссер направил уведомления об отказе в иранское агентство ISNA и американскую газету The New York Times.

Указом Трампа вводится запрет сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

«К моему глубокому сожалению, вынужден объявить, что не буду участвовать в церемонии. Я не планировал бойкотировать это мероприятие, однако сложившиеся условия делают мое участие невозможным. Даже если для меня будет сделано исключение, с учетом всех "но" и "если", считаю для себя это неприемлемым», — цитирует заявление режиссера ISNA.

89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля. Фильм Фархади «Коммивояжер» (The Salesman) вошел в число номинантов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ранее в знак протеста против указа президента США отказалась участвовать в оскаровской церемонии Таране Алидусти, исполнившая в «Коммивояжере» главную роль.

«Запрет Трампа на выдачу виз иранцам и гражданам других стран является расистским и неприемлемым. Будет ли это касаться культурных мероприятий или нет, я не поеду на церемонию вручения премии "Оскар" 2017 года», — написала иранская актриса в своем инстаграме.



