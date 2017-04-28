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Журнал «Сеанс» объявил прием заявок на участие во II Балабановских чтениях

News_detailed_picture© «Сеанс»

С 11 по 14 мая журнал «Сеанс» во второй раз проведет в Петебурге и Москве чтения, посвященные кинорежиссеру Алексею Балабанову (1959-2013). Прием заявок на участие во II Балабановских чтениях открыт до 31 марта.

Заявки принимаются по адресу seance.magazine@gmail.com.

В программе II Балабановских чтений международная конференция, а также серия кинопоказов и мастер-классов.

Темой I Балабановских чтений, которые состоялись прошлой весной, были «Перекрестки».

«Мы хотели бы посвятить II Балабановские чтения теме "рубежа", расширяя это понятие во всех направлениях: историческом, социальном, географическом и даже технологическом. — сообщают организаторы. — Ведь последний рубеж, который преодолел Алексей Балабанов — это техническая революция в кинематографе нулевых. Всю жизнь работавший с пленкой режиссёр снял свой последний фильм на цифровую камеру».







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