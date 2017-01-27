Роскомнадзор намерен блокировать недостоверные новости в интернете© Роскомнадзор
Согласно приказу, подготовленному Роскомнадзором, фальсифицированные, недостоверные и противозаконные новости в интернете подлежат блокировке по требованию уполномоченных государственных органов.
Проект приказа Роскомнадзора опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Полное название приказа: «Об утверждении Порядка направления уполномоченными государственными органами требований о принятии мер по прекращению распространения новостным агрегатором фальсифицированных общественно значимых сведений, недостоверной общественно значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, новостной информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации».
Проект разработан во исполнение принятого прошлым летом закона о новостных агрегаторах.
В тексте документа указывается, что требовние о блокировке уполномоченные госорганы должны сопровождать скриншотом страницы с информацией, которую необходимо заблокировать. В блокировке будет отказано, если требование не содержит «сведений, позволяющих идентифицировать информацию, в целях прекращения распространения которой поступило требование».
Инициативу Роскомнадзора прокомментировал «Независимой газете» глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
«На мой взгляд, это безумие. — сказал он. — Нам не нужны новые механизмы запрета информации. Если речь идет о том, что пишут СМИ, то существует закон, позволяющий привлечь к ответственности за клевету. В отношении частных лиц можно применить, к примеру, нормы о защите чести и достоинства».
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