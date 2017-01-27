Коллекцию Cоюза художников СССР собираются передать государству

Здание ЦДХ © Museum.ru

По сведениям газеты The Art Newspaper Russia, коллекция живописи, собранная за годы существования Союза художников СССР, перейдет в государственную собственность.

Об этом The Art Newspaper Russia сообщает со ссылкой на источники в Международной конфедерации союзов художников (МКСХ) — правопреемнице Союза художников СССР, которой в настоящее время принадлежит коллекция.

В МКСХ подтвердили, что судьба коллекции сейчас активно обсуждается, а решению о ее передаче предшествовал обыск у руководителя МКСХ Масута Фаткулина.

Также сообщается, что здание Центрального дома художников (ЦДХ) на Крымском Валу в Москве может полностью отойти к Государственной Третьяковской галерее (ГТГ).

Ни Масут Фаткулин, ни директор ЦДХ Василий Бычков ситуацию пока не прокомментировали.















