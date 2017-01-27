Коллекцию Cоюза художников СССР собираются передать государству

Коллекцию Cоюза художников СССР собираются передать государствуЗдание ЦДХ© Museum.ru
По сведениям газеты The Art Newspaper Russia, коллекция живописи, собранная за годы существования Союза художников СССР, перейдет в государственную собственность.
Об этом The Art Newspaper Russia сообщает со ссылкой на источники в Международной конфедерации союзов художников (МКСХ) — правопреемнице Союза художников СССР, которой в настоящее время принадлежит коллекция.
В МКСХ подтвердили, что судьба коллекции сейчас активно обсуждается, а решению о ее передаче предшествовал обыск у руководителя МКСХ Масута Фаткулина.
Также сообщается, что здание Центрального дома художников (ЦДХ) на Крымском Валу в Москве может полностью отойти к Государственной Третьяковской галерее (ГТГ).
Ни Масут Фаткулин, ни директор ЦДХ Василий Бычков ситуацию пока не прокомментировали.
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