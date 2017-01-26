Советник президента предложил ограничить интернет в России

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Сегодня, 26 января, советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что информационную безопасность России может обеспечить только ограничение интернета, как в Китае.

Как сообщает «Интерфакс», это заявление Клименко сделал в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ во время своей лекции «Информационная безопасность России».

Лекция входит в курс «Армия и общество», цель которого — расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал советник президента.

Иностранные компании, работающие на территории РФ, отметил он, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов: «Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование».

По мнению Клименко, если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».



