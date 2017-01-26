Музеи Кремля покажут искусство эпохи Людовика Святого

Двойная помолвка. Витраж из Сент-Шапель. 1230-1248 © Patrick Cadet / Centre des monuments nationaux

С 3 марта по 4 апреля в Одностолпной палате Патриаршего дворца Московского Кремля пройдет выставка «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель», на которой будут представлены витражи, скульптуры, ювелирные изделия, книги, рукописи и другие произведения французского готического искусства.

Экспонаты предоставлены Лувром, Национальным музеем средневековья (Клюни) и провинциальными французскими музеями, Национальной библиотекой и Национальными архивами Франции. Как сообщает сайт Музеев Кремля, большинство из них будут показаны в России впервые.

Людовик IX Святой (1214–1270) много лет собирал реликвии Страстей Христовых, в том числе частицы Креста Господня, камень Гроба Господня, копье сотника Лонгина и Терновый венец Спасителя. Одним из центральных экспонатов выставки станет реликварий Тернового венца из Собора Парижской Богоматери.

Для хранения святынь, собранных Людовиком IX, в Париже при королевском дворце была построена часовня-реликварий Святая Капелла (Сент-Шапель). На выставке в Кремле будут представлены фрагменты витражей из Сент-Шапель, частично демонтированные в XIX веке и хранящиеся в Центре национальных памятников.

Экспозицию дополнят лиможские эмали и произведения из слоновой кости XIII — начала XIV века из собрания Государственного Эрмитажа.

«Выставка, которую нам предстоит увидеть в Музеях Кремля, беспрецедентная по ценности, значению для национальной истории Франции и европейской истории в целом», — сказал о выставке специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Выставку «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» организуют Музеи Московского Кремля совместно с Центром национальных памятников (Франция) при поддержке Посольства Франции



