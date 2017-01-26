Идет набор на единственные в России курсы саунд-арта© SA))_studio
До 7 февраля SA))_studio – единственная в России студия, которая специализируется на экспериментальном звуковом искусстве, – проводит набор на четырехмесячный курс «Экспериментальный звук и мультимедиа технологии».
Начало занятий 13 февраля, обучение платное. Курс состоит из четырех основных направлений:
- теория звука и текстовое программирование;
- визуальное программирование интерактивных мультимедиа;
- электроника;
- синтез (аналоговые и цифровые синтезаторы).
По всем дисциплинам проводятся как практические, так и теоретические занятия. Программа может меняться в зависимости от пожеланий и уровня учащихся.
Кроме того, SA))_studio организует воркшопы на темы, дополняющие или расширяющие основной курс, кибер-джемы и бесплатные открытые лекции.
«В студию приходят звукорежиссёры кино и поп-продакшна, которые хотят изучить звук глубже; электронные и любые другие музыканты, которым не хватало навыков программирования и работы с базовыми электронными компонентами; цифровые художники и дизайнеры, которые хотят открыть для себя звук, как новую область; просто креативные люди из абсолютно разных областей, которым интересно узнать звук, понять как он сейчас устроен, и научиться с ним работать максимально гибко и интегративно... даже менеджеры по продажам и врачи зачем-то приходят к нам заниматься», — сообщают организаторы.
Узнать о порядке записи на курс «Экспериментальный звук и мультимедиа технологии» и получить о нем подробную информацию можно на сайте SA))_studio.
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