 
15:00 26 января 2017Новости
7260
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Идет набор на единственные в России курсы саунд-арта

News_detailed_picture© SA))_studio

До 7 февраля SA))_studio – единственная в России студия, которая специализируется на экспериментальном звуковом искусстве, – проводит набор на четырехмесячный курс «Экспериментальный звук и мультимедиа технологии».

Начало занятий 13 февраля, обучение платное. Курс состоит из четырех основных направлений:

  • теория звука и текстовое программирование;
  • визуальное программирование интерактивных мультимедиа;
  • электроника;
  • синтез (аналоговые и цифровые синтезаторы).

По всем дисциплинам проводятся как практические, так и теоретические занятия. Программа может меняться в зависимости от пожеланий и уровня учащихся.

Кроме того, SA))_studio организует воркшопы на темы, дополняющие или расширяющие основной курс, кибер-джемы и бесплатные открытые лекции.

«В студию приходят звукорежиссёры кино и поп-продакшна, которые хотят изучить звук глубже; электронные и любые другие музыканты, которым не хватало навыков программирования и работы с базовыми электронными компонентами; цифровые художники и дизайнеры, которые хотят открыть для себя звук, как новую область; просто креативные люди из абсолютно разных областей, которым интересно узнать звук, понять как он сейчас устроен, и научиться с ним работать максимально гибко и интегративно... даже менеджеры по продажам и врачи зачем-то приходят к нам заниматься», — сообщают организаторы.

Узнать о порядке записи на курс «Экспериментальный звук и мультимедиа технологии» и получить о нем подробную информацию можно на сайте SA))_studio.

Комментарии

Сегодня на сайте

O rus!Театр
O rus! 

Жизнь и приключения идей в спектакле Eternal Russia

26 января 201711490