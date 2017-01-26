Художники переосмыслили архив «Гаража»

Конверт письма Льва Снегирева Леониду Талочкину. 10 ноября 1994 года © Коллекция Леонида Талочкина / Архив Музея современного искусства «Гараж»

С 1 февраля по 23 апреля в Музее современного искусства «Гараж» в Москве пройдет выставка «По направлению к источнику», которая представит итоги исследования архивной коллекции музея, проведенного художниками разных поколений.

Эта выставка, сообщают организаторы, станет для «Гаража» первым проектом, «в котором художникам предлагается провести исследование в архивной коллекции Музея и по результатам сделанных открытий создать новую работу или предложить новую интерпретацию документов архива».

В проекте участвуют Вячеслав Курицын, Владимир Логутов, Андрей Монастырский, Кирилл Савченков, Ольга Чернышева. Они восемь месяцев изучали коллекцию и «на основе своих исследований... пришли к новому пониманию архива, документов, оказавшихся в центре их внимания, и исторических обстоятельств, породивших эти документы».

«Участники проекта помещают коллективную историю искусства в новую перспективу, находя в следах деятельности своих предшественников точки отсчета для нового понимания истории или пристрастного диалога с прошлым».

Архивная коллекция «Гаража» — крупнейший в России публичный архив, посвященный русскому искусству в период с 1950-х годов до наших дней. Сейчас в нем находится более 400 тысяч единиц хранения, переданных галереями, художниками, коллекционерами и кураторами.

Это фотоматериалы, портреты художников и репродукции их работ, видеодокументация выставок и перформансов, корпус текстов, написанных художниками, а также опубликованные и неопубликованные статьи критиков, биографии художников, пресс-релизы, каталоги и другие выставочные материалы.



