 
19:05 25 января 2017Новости
9040
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Назначен директор Приморской сцены Мариинки

News_detailed_picture© Art16.ru

Директором Приморской сцены Мариинского театра назначена Анна Касаткина. Ранее она руководила подразделениями маркетинга, PR и массовых коммуникаций Мариинского театра и работала пресс-секретарем Валерия Гергиева.

«Анна Касаткина уже переехала во Владивосток и приступила к исполнению своих обязанностей», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Приморской сцены.

В пресс-службе отметили, что директор театра преимущественно занимается административными вопросами, тогда как творческую политику определяет художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра была создана в январе 2016 года на базе Государственного Приморского театра оперы и балета. Управление Приморской сценой осуществляет дирекция Мариинского театра.

C оперной труппой Приморской сцены работает солистка Мариинского театра Лариса Дядькова, главный дирижер Приморской сцены — дирижер Мариинского театра Павел Смелков.



Комментарии

Сегодня на сайте

Сквозь засветыРазногласия
Сквозь засветы 

Как в ленинградском фотоклубе «Зеркало» снимали крановщик, геолог и инженер, рассказывает куратор и теоретик фото Яна Михалина

24 января 201713030