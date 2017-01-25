Назначен директор Приморской сцены Мариинки© Art16.ru
Директором Приморской сцены Мариинского театра назначена Анна Касаткина. Ранее она руководила подразделениями маркетинга, PR и массовых коммуникаций Мариинского театра и работала пресс-секретарем Валерия Гергиева.
«Анна Касаткина уже переехала во Владивосток и приступила к исполнению своих обязанностей», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Приморской сцены.
В пресс-службе отметили, что директор театра преимущественно занимается административными вопросами, тогда как творческую политику определяет художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра была создана в январе 2016 года на базе Государственного Приморского театра оперы и балета. Управление Приморской сценой осуществляет дирекция Мариинского театра.
C оперной труппой Приморской сцены работает солистка Мариинского театра Лариса Дядькова, главный дирижер Приморской сцены — дирижер Мариинского театра Павел Смелков.
новости
Вчера
20:07Российский фильм включен в программу Берлинале
19:05Назначен директор Приморской сцены Мариинки
18:03«Пионер» покажет хиты независимой анимации
17:05Архитектурные школы из России и Франции проведут воркшоп в Тарусе
15:50В Петербурге пройдет немецко-российская выставка о блокаде Ленинграда
15:23Выходит книга Романа Тименчика об Анненском и Гумилеве
14:35Открылся интернет-проект «Миры Горенштейна»
12:57Умер Василий Ракитин
12:23Обращение ученых в связи со слиянием РГБ и РНБВсе новости