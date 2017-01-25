Назначен директор Приморской сцены Мариинки

Директором Приморской сцены Мариинского театра назначена Анна Касаткина. Ранее она руководила подразделениями маркетинга, PR и массовых коммуникаций Мариинского театра и работала пресс-секретарем Валерия Гергиева.

«Анна Касаткина уже переехала во Владивосток и приступила к исполнению своих обязанностей», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Приморской сцены.

В пресс-службе отметили, что директор театра преимущественно занимается административными вопросами, тогда как творческую политику определяет художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра была создана в январе 2016 года на базе Государственного Приморского театра оперы и балета. Управление Приморской сценой осуществляет дирекция Мариинского театра.

C оперной труппой Приморской сцены работает солистка Мариинского театра Лариса Дядькова, главный дирижер Приморской сцены — дирижер Мариинского театра Павел Смелков.







