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«Пионер» покажет хиты независимой анимации

News_detailed_pictureКадр из фильма «До любви»© Игорь Ковалев / YouTube

В четверг, 26 января, в московском кинотеатре «Пионер» состоится премьера Лондонского международного анимационного фестиваля (LIAF) – главного независимого анимационного фестиваля Европы.

В декабре 2016 года LIAF проходил в 13-й раз, в программе фестиваля было 128 фильма из 33 стран. Для российских показов выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов.

Среди них работы российских режиссеров: фильм «Жил-был» Алисии Ясиной, вошедший в шорт-лист «Оскара», и победитель фестиваля, фильм «До любви» Игоря Ковалева — история об одиночестве, непонимании и разобщенности людей в современном мире.

Кроме того, в программе еще девять фильмов:

  • «Метод проб и ошибок» (Германия), реж. Александр Изерт и Антье Хайн;
  • «Маяк» (Нидерланды), реж. Симон Шрайбер;
  • «Слегка серый» (Великобритания), реж. Стив Смит и Саймон Хьюитт;
  • «Балкон» (Венгрия), реж. Давид Дель Эдера;
  • «Ошибка восприятия» (Великобритания), реж. Терри Мэттьюз;
  • «Он и оно» (Бельгия), реж. Крис Генейн и Питер Ванлуффелен;
  • «Путь без начала и конца» (Великобритания), реж. Мишель Бранд;
  • «Провал» (Венгрия), реж. Борбала Месарош и Жужанна Радоци;
  • «Космос Алана» (Великобритания), реж. Джек Клинч.
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