«Пионер» покажет хиты независимой анимацииКадр из фильма «До любви»© Игорь Ковалев / YouTube
В четверг, 26 января, в московском кинотеатре «Пионер» состоится премьера Лондонского международного анимационного фестиваля (LIAF) – главного независимого анимационного фестиваля Европы.
В декабре 2016 года LIAF проходил в 13-й раз, в программе фестиваля было 128 фильма из 33 стран. Для российских показов выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов.
Среди них работы российских режиссеров: фильм «Жил-был» Алисии Ясиной, вошедший в шорт-лист «Оскара», и победитель фестиваля, фильм «До любви» Игоря Ковалева — история об одиночестве, непонимании и разобщенности людей в современном мире.
Кроме того, в программе еще девять фильмов:
- «Метод проб и ошибок» (Германия), реж. Александр Изерт и Антье Хайн;
- «Маяк» (Нидерланды), реж. Симон Шрайбер;
- «Слегка серый» (Великобритания), реж. Стив Смит и Саймон Хьюитт;
- «Балкон» (Венгрия), реж. Давид Дель Эдера;
- «Ошибка восприятия» (Великобритания), реж. Терри Мэттьюз;
- «Он и оно» (Бельгия), реж. Крис Генейн и Питер Ванлуффелен;
- «Путь без начала и конца» (Великобритания), реж. Мишель Бранд;
- «Провал» (Венгрия), реж. Борбала Месарош и Жужанна Радоци;
- «Космос Алана» (Великобритания), реж. Джек Клинч.
новости
Вчера
20:07Российский фильм включен в программу Берлинале
19:05Назначен директор Приморской сцены Мариинки
18:03«Пионер» покажет хиты независимой анимации
17:05Архитектурные школы из России и Франции проведут воркшоп в Тарусе
15:50В Петербурге пройдет немецко-российская выставка о блокаде Ленинграда
15:23Выходит книга Романа Тименчика об Анненском и Гумилеве
14:35Открылся интернет-проект «Миры Горенштейна»
12:57Умер Василий Ракитин
12:23Обращение ученых в связи со слиянием РГБ и РНБВсе новости