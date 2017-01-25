«Пионер» покажет хиты независимой анимации

Кадр из фильма «До любви» © Игорь Ковалев / © Игорь Ковалев / YouTube

В четверг, 26 января, в московском кинотеатре «Пионер» состоится премьера Лондонского международного анимационного фестиваля (LIAF) – главного независимого анимационного фестиваля Европы.

В декабре 2016 года LIAF проходил в 13-й раз, в программе фестиваля было 128 фильма из 33 стран. Для российских показов выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов.

Среди них работы российских режиссеров: фильм «Жил-был» Алисии Ясиной, вошедший в шорт-лист «Оскара», и победитель фестиваля, фильм «До любви» Игоря Ковалева — история об одиночестве, непонимании и разобщенности людей в современном мире.

Кроме того, в программе еще девять фильмов: