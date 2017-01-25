Архитектурные школы из России и Франции проведут воркшоп в Тарусе© Павел Кремнёв / LiveJournal
27 января в Тарусе начнется совместный воркшоп студентов Московской архитектурной школы МАРШ и Лионского института инноваций и креативных стратегий в архитектуре Confluence.
«Проблемы, с которыми сталкивается Таруса сегодня, типичны для малых исторических городов России — отсутствие достаточного количества рабочих мест, ветхость исторической застройки, и уникальны — с каждым годом поток туристов вымывает культурную идентичность Тарусы. — сообщают организаторы. — При этом отсутствует долгосрочная стратегия развития города, пространственный сценарий которой и должен появиться в результате 10-дневного воркшопа МАРШ и Confluence».
Центральное место в исследовательской части воркшопа (куратор — Елена Гонсалес) займет изучение физических и нематериальных ценностей города. Этой теме будет посвящен круглый стол «Таруса: гуманитарные ценности как ориентиры городского планирования», который пройдет 28 января в Доме литераторов Тарусы.
Участники круглого стола обсудят технологии работы с ценностями малых исторических городов применительно к специфике Тарусы:
- сотрудники Фонда Науманна представят результаты летней школы «Свобода в общественном пространстве»,
- историк архитектуры Борис Пастернак расскажет о памятниках архитектуры,
- Ольга Шишко поделится концепцией создания арт-резиденции в доме художника Эдуарда Штейберга, одном из новых проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,
- историки искусства Сергей Куликов и Надежда Коврижкина опишут современный художественный ландшафт Тарусы,
- ректор МАРШ Евгений Асс расскажет о собственном опыте работы с малыми городами, в том числе об иследовании Тарусы, предпринятом 36 лет назад совместно с Александром Скоканом.
Модератор круглого стола — историк Анатолий Голубовский.
Проект осуществляется при поддержке Фонда развития образования и культуры Исмаила Ахметова и Центра современной архитектуры
новости
19:05Назначен директор Приморской сцены Мариинки
18:03«Пионер» покажет хиты независимой анимации
17:05Архитектурные школы из России и Франции проведут воркшоп в Тарусе
15:50В Петербурге пройдет немецко-российская выставка о блокаде Ленинграда
15:23Выходит книга Романа Тименчика об Анненском и Гумилеве
14:35Открылся интернет-проект «Миры Горенштейна»
12:57Умер Василий Ракитин
12:23Обращение ученых в связи со слиянием РГБ и РНБ
Вчера
20:47Вручена премия «НОС-2016»Все новости