Архитектурные школы из России и Франции проведут воркшоп в Тарусе

© Павел Кремнёв / LiveJournal

27 января в Тарусе начнется совместный воркшоп студентов Московской архитектурной школы МАРШ и Лионского института инноваций и креативных стратегий в архитектуре Confluence.

«Проблемы, с которыми сталкивается Таруса сегодня, типичны для малых исторических городов России — отсутствие достаточного количества рабочих мест, ветхость исторической застройки, и уникальны — с каждым годом поток туристов вымывает культурную идентичность Тарусы. — сообщают организаторы. — При этом отсутствует долгосрочная стратегия развития города, пространственный сценарий которой и должен появиться в результате 10-дневного воркшопа МАРШ и Confluence».

Центральное место в исследовательской части воркшопа (куратор — Елена Гонсалес) займет изучение физических и нематериальных ценностей города. Этой теме будет посвящен круглый стол «Таруса: гуманитарные ценности как ориентиры городского планирования», который пройдет 28 января в Доме литераторов Тарусы.

Участники круглого стола обсудят технологии работы с ценностями малых исторических городов применительно к специфике Тарусы:

сотрудники Фонда Науманна представят результаты летней школы «Свобода в общественном пространстве»,

представят результаты летней школы «Свобода в общественном пространстве», историк архитектуры Борис Пастернак расскажет о памятниках архитектуры,

расскажет о памятниках архитектуры, Ольга Шишко поделится концепцией создания арт-резиденции в доме художника Эдуарда Штейберга, одном из новых проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,

историки искусства Сергей Куликов и Надежда Коврижкина опишут современный художественный ландшафт Тарусы,

и опишут современный художественный ландшафт Тарусы, ректор МАРШ Евгений Асс расскажет о собственном опыте работы с малыми городами, в том числе об иследовании Тарусы, предпринятом 36 лет назад совместно с Александром Скоканом.

Модератор круглого стола — историк Анатолий Голубовский.

Проект осуществляется при поддержке Фонда развития образования и культуры Исмаила Ахметова и Центра современной архитектуры



