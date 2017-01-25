В Петербурге пройдет немецко-российская выставка о блокаде Ленинграда

В Петербурге пройдет немецко-российская выставка о блокаде ЛенинградаОткрытие выставки в Кунстферайне. Гамбург, 16 октября 2015 года© Kerstin Behrendt
С 7 февраля по 5 марта в Новом музее в Петербурге кураторы и художники из Германии и России предстявят выставку «900 и еще 26 000 дней», посвященную памяти о блокаде Ленинграда.
«В Советском Союзе и современной России блокада стала частью коллективной памяти. В немецком публичном дискурсе она представлена гораздо скромнее. В Германии нет общедоступного памятника умершим от голода в Ленинграде, что отличает их от других жертв национал-социализма. Этот пробел явился исходной точкой проекта "900 и еще 26 000 дней"», — говорится в сообщении на сайте Гёте-Института.
В 2014 году по инициативе Гёте-Института молодые художницы и художники из Гамбурга, Москвы и Петербурга посетили исторические места, чтобы под руководством Людмилы Беловой (Фонд ПРО АРТЕ), Хаима Сокола (Московская школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко) и Михаэлы Мелиан (Высшая школа изобразительных искусств, Гамбург) поразмышлять над тем, как в рамках существующих представлений об искусстве в публичном пространстве увековечить память о блокаде Ленинграда. Результатом стала художественная выставка, которая была впервые показана в Гамбургском Кунстферайне, а сейчас будет представлена петербургской публике.
Выставка будет сопровождаться программой экскурсий по субботам, а также дискуссиями, среди которых встреча с Михаэлой Мелиан.
Участники:
Куратор: Людмила Белова , Фонд ПРО АРТЕ (Петербург)
Художники: Анастасия Кизилова, Наталья Тихонова, Алексей Грачев, Александр Андросов, Вадим Зайцев, Вадим Леухин
Куратор: Михаэла Мелиан, Высшая школа изобразительных искусств (Гамбург)
Художники: Тим Тео Гайслер, Тобиас Муно, Рой Хушенбет, Элис Астерн Перагин, Юдит Рау, Клара Велнер Боу
Куратор: Хаим Сокол, Московская школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко
Художники: Надя Дегтярева, Никита Дегтярев, Николай Спесивцев, Дина Жук, Семен Кац
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