Открылся интернет-проект «Миры Горенштейна»

Радиостанция «Радио Свобода» запустила интернет-проект «Миры Горенштейна», посвященный прозаику, драматургу, сценаристу Фридриху Горенштейну (1932-2002).

В разделе «Миры Горенштейна» на сайте «Радио Свобода» публикуются биография писателя, воспоминания о нем, его романы, пьесы, интервью, фотографии, сценарии фильмов, литературная критика.

Проект создал и ведет журналист Юрий Векслер, также среди авторов проекта Инна Борисова, Иван Толстой, Дмитрий Волчек, Андрей Шарый, Елена Рыковцева.

Фридрих Горенштейн написал сценарии к 17 фильмам, пять из которых были осуществлены, в том числе «Солярис» (1972) Андрея Тарковского и «Раба любви» (1975) Никиты Михалкова, из его литературных и драматургических произведений в СССР был опубликован лишь один рассказ. С 1978 года публиковался за границей, в 1979 году участвовал в альманахе «Метрополь», в 1980 году эмигрировал из СССР, жил в Германии.

«Я очень надеюсь, что читатель увидит творчество Горенштейна во всей полноте и во всем разнообразии. — пишет историк культуры Иван Толстой. — Писатель, русский по языку, на котором он творил, и в то же время российский, украинский и еврейский писатель по темам, а также еще и философский, и религиозный писатель, по содержанию написанного, плюс к тому и исторический писатель в своих драмах о Петре Первом и Иване Грозном, Горенштейн на самом деле, как и любой большой писатель, был сложным, но, самое главное, общечеловеческим художественным явлением. Мне кажется, цель проекта — продемонстрировать именно это».



