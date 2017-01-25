Умер Василий Ракитин

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24 января в Москве в возрасте 77 лет умер искусствовед Василий Ракитин.

Об этом сообщает сайт «Энциклопедии русского авангарда», одним из авторов-составителей которой он был.

Василий Иванович Ракитин родился в 1939 году в Москве, учился на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ (1957–1962) и в аспирантуре Научно-исследовательского института теории и истории перспективных проблем советской архитектуры (1967–1970).

С середины 1960-х изучал модернизм и русский авангард, был знаком с коллекционером Георгием Костаки, впоследствии был организатором и куратором выставок русского авангарда, в том числе выставки «Великая утопия» и выставок произведений Марка Шагала в Германии, Австрии, Финляндии, Италии.

В 1992 году стал инициатором издательского проекта RA («Русский авангард»), подготовил для него серию мемуаров русских авангардистов и монографии о Николае Суетине и Илье Чашнике.

В последние годы совместно с Андреем Сарабьяновым работал над созданием фундаметальной четырехтомной «Энциклопедии русского авангарда».



