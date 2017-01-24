Минкульт создал рабочую группу для разрешения театральных споров

При Министерстве культуры РФ создана ежегодно сменяемая рабочая группа по решению конфликтных вопросов, возникающих в театральной среде.

«Члены рабочей группы должны ротироваться каждый год. — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минкульта. — В первый состав вошли такие известные театральные деятели, как Валерий Фокин, Владимир Урин, Александр Калягин, Кирилл Крок, Евгений Миронов и другие. Встречи группы будут проходить по мере необходимости».

Рабочая группа будет выражать общую позицию и готовить предложения, в том числе, возможно, и кадрового характера, когда это будет касаться назначений художественных руководителей, главных режиссеров, директоров театров.

Кроме того, группа будет обсуждать конфликтные вопросы и пути их решения.

«Ведомство и до этого консультировалось с Союзом театральных деятелей (СТД), однако теперь это взаимодействие будет формализовано. Последнее слово, безусловно, останется за учредителем, то есть за министерством, однако теперь оно будет основываться на консультациях и рекомендациях рабочей группы. Некоторые аспекты создания комиссии все еще обсуждаются», — отметили в пресс-службе.

С инициативой создать совет для обсуждения спорных вопросов, связанных с театральными постановками, в декабре выступил на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Создать такой совет он предложил совместно СТД и Минкульту.



