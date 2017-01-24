Вручена премия Международного ПЕН-клуба

В Гааге состоялась церемония вручения премии Международного ПЕН-клуба «За свободу высказывания» (Oxfam Novib/PEN Award for Freedom of Expression). Ее лауреатами стали палестинский поэт Ашраф Файяд и индийская журналистка Малини Субраманиам.

Ашраф Файяд приговорен к смертной казни в Саудовской Аравии, Малини Субраманиам подвергается преследованиям за свои публикации.

По традиции, с речью к лауреатам обращается известный писатель. В этом году эта почетная обязанность выпала члену ПЕН-клуба Швейцарии Михаилу Шишкину.

Он, в частности, сказал: «В лице палестинского поэта и индийской журналистки наше признание, восхищение и благодарность получают все те, кто выходил, выходит и всегда будет выходить на площадь "за нашу и вашу свободу", как бы опасно это ни было. Это благодарность тысячам и тысячам прекрасных мужественных людей, даже если мы никогда не узнаем всех их имен».

Также на церемонии вручения премии выступила президент Международного ПЕН-клуба Дженнифер Клемент, которая затронула в своей речи проблемы защиты свободы слова в России и ситуацию вокруг Русского ПЕН-центра.

Дженнифер Клемент напомнила собравшимся, что «Людмила Улицкая была вынуждена покинуть Русский ПЕН в начале 2015 года, а за последние несколько недель Лев Рубинштейн и чудесная Светлана Алексиевич отказались от членства в Русском ПЕН-центре после того, как их призывы освободить режиссера Олега Сенцова были отвергнуты исполкомом Русского ПЕНа».

«Мы должны восхищаться отвагой этих писателей, которые продолжают отстаивать свободу слова перед лицом бесчисленных трудностей. — сказала президент Международного ПЕН-клуба. — Для свободы слова в России наступило трудное время, надо прикладывать много усилий, чтобы пробиться к правде, той правде, которая помогает защитить писателей и поборников свободы слова, находящихся в опасности и в тюрьме. Таких, как режиссер Олег Сенцов, отбывающий в настоящее время 20-летний срок в Сибири. Сегодня мы поддерживаем членов Русского ПЕНа, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании Сенцова. Президент Путин, с этой сцены я как Президент Международного ПЕНа прошу вас освободить Сенцова, чтобы он мог возвратиться к своей семье — домой в Крым. Для меня будет большой честью пригласить его на наш следующий Международный конгресс, который состоится в сентябре этого года в Украине».



