В Москве пройдет фестиваль «Оттепель: лицом к будущему»

Фернан Леже. Строители (Строители с алоэ). 1951 © Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), Государственная Третьяковская галерея (ГТГ), Музей Москвы и Парк Горького проведут совместный фестиваль «Оттепель: лицом к будущему».

Центральной темой фестиваля станут размышления о значительных трансформациях, происходивших в обществе и культуре в первые послевоенные десятилетия в СССР и Европе.

В 2017 году выставки, посвященные послевоенной эпохе, представят ГТГ («Оттепель», 14 февраля — 11 июня), «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968» (ГМИИ, 7 марта — 21 мая) и «Московская оттепель» (Музей Москвы, 16 декабря — 31 марта). Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» станет продолжением выставочной программы музеев и станет площадкой для открытой дискуссии.

В программе фестиваля лекции «Город», «Квартира», «НИИ», «Физики и лирики» и «Парк» (Музей Москвы, январь), в конце февраля в Третьяковской галерее на Крымском Валу начнется цикл лекций «Преодолевая границы. Искусство после Второй мировой войны / Европа и СССР», на весну в Парке Горького запланирован подготовленный совместно с журналом «Теория моды» курс лекций о связи стиля горожанина с образом города эпохи Оттепели.

Центр документального кино в Музее Москвы покажет программу документальных фильмов, созданных в «оттепельные» годы, в ГТГ будет представлена программа художественных фильмов «Война окончена». В ГМИИ пройдут шесть круглых столов, посвященных важнейшим темам, которые определяли общественную жизнь Европы в период с 1945 по 1968 годы.

В Музее Москвы пройдут поэтические вечера с участием артистов театров «Практика», «Театра.doc», «Театра Наций» и Центра имени Вс. Мейерхольда. Весной в партнерстве с театром «Современник» ГТГ представит цикл поэтических вечеров «Площадь Маяковского» — стихи поэтов-щестидесятников будут читать Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов, Дарья Белоусова, Полина Пахомова и другие актеры. Специальным событием проекта станет вечер «Современница. Галина Волчек о времени и театре» в формате встречи с художественным руководителем театра «Современник». В ГМИИ состоятся концерты «Пейзаж после битвы» и «Рождение европейского послевоенного авангарда», специально подготовленные к выставке Студией новой музыки под руководством Владимира Тарнопольского.

С конца февраля к фестивалю присоединится Парк Горького. Там пройдет костюмированная танцевальная вечеринка на катке, а в Музее Парка Горького откроется выставка «Шестидесятники в парке» о культуре досуга того времени, на которой будут представлены оригинальные предметы быта 1960-х — одежда, аксессуары, посуда, спортинвентарь — и их современные аналоги. Также в фестивальной программе Парка Горького кинопоказы и концерт с учатсием артистов «Современника».

Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» завершится в июне финальной открытой дискуссией в формате пикника.



