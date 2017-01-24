Без соцсетей обходятся 40% россиян

По данным опроса «Левада-центра», только 40% россиян не являются регулярными пользователями социальных сетей.

Остальные участники опроса, проведенного «Левада-центром» в декабре 2016 года среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, более-менее регулярно общаются в соцсетях.

Из них 40% сообщили, что используют для этого «Вконтакте», еще 34% — «Одноклассников». В число наиболее популярных соцсетей также вошли Facebook (9%), «Мой мир» на mail.ru (7%) и Twitter (5%).

При этом «Вконтакте» пользуется популярностью у молодежи (77% респондентов 18–24 лет), людей с высшим образованием (46%) и высоким потребительским статусом (54%).

Типичный пользователь «Одноклассников» — женщина (39%) 25–39 лет (47%), Facebook чаще всего выбирают мужчины (11%) 18–24 лет (20%).

Общее число пользователей соцсетей за последние пять лет выросло на 21% — в 2011 году ответ «Не общаюсь в социальных сетях» был получен от 61% респондентов.











