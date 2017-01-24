ЕУСПб выселяют из-за пластиковых окон и временных перегородок

Основанием для иска комитета имущественных отношений Петербурга о выселении Европейского университета в Петербурге (ЕУСПб) из особняка в центре города, послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок.

Это следует из комментария, опубликованного на сайте ЕУСПб.

В нем сообщается, что уведомление о расторжении договора аренды на здание, стоимость которого, по первоначальным оценкам, составляла 2,2–2,4 млрд рублей, поступило из комитета имущественных отношений 27 декабря.

Решение было принято «по итогам внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок», к числу которых были отнесены установка пластиковых окон на дворовых фасадах здания и возведение нескольких временных перегородок.

С 2013 года, отмечается в комментарии, ЕУСПб разрабатывал проект приспособления здания к современному использованию по проекту французского архитектора Жан-Мишеля Вильмотта, причем «финальное одобрение проекта правительством города и подписание соответствующего инвестиционного соглашения были назначены на начало февраля 2017 года».

«Важно отметить, что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены. В то же время, расторжение договора лишит Университета здания и, соответственно, лицензии на ведение образовательной деятельности, что приведет к тому, что город лишится крупного инвестиционного проекта», — говорится в комментарии.

В ЕУСПб вызвала вопросы «несоизмеримость замечаний Комитета в отношении перепланировок и тех последствий, которые повлечет за собой его жесткая позиция».

ЕУСПб также сообщает, что 9 января вуз подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск к комитету имущественных отношений, первое заседание состоится 15 марта.

«Кроме того, 19 января 2017 года суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, запрещающее Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу осуществлять действия по государственной регистрации прекращения аренды здания», — говорится в комментарии ЕУСПб.

Ранее сегодня стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».



