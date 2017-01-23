Европейский университет в Петербурге хотят лишить здания

Комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о выселении Европейского института в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) из особняка XIX века в историческом центре города.

«Мы подали иск о расторжении договора на аренду и выселении вуза в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу комитета.

В пресс-службе также пояснили, что если иск будет удовлетворен, вуз не будут выселять до завершения учебного года, чтобы защитить права студентов.

Прошлой весной Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации ЕУСПб по результатам проверки, выявившей формальные нарушения в документах. Вскоре в вузе устранили нарушения, и действие госаккредитации ЕУСПб было возобновлено.

7 декабря Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии вуза. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявивших в вузе несколько формальных нарушений. 12 декабря руководство университета выступило с официальным комментарием, в котором заявило о стремлении «к урегулированию возникшей ситуации всеми законными средствами».

13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии ЕУСПб, удовлетворив ходатайство вуза об обеспечительных мерах. 16 декабря, после того, как Рособрнадзор изменил статус лицензии ЕУСПб, в вузе продолжились занятия.

С момента основания ЕУСПб в 1994 году все его основные офисы, аудитории, администрация, библиотека, вычислительный центр, а также университетское издательство располагаются в бывшем особняке сенатора Кушелева-Безбородко по адрес Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада.



