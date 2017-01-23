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Астрономия вернется в школы в 2017 году

News_detailed_pictureАлексей Леонов, Андрей Соколов. В помещении космодрома. 1967© «Молодая гвардия»

В 2017 году в качестве пилотного проекта в нескольких российских школах будет снова введено преподавание предмета «Астрономия», исключенного из школьной программы 26 лет назад.

Об этом сегодня, 23 января, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» министр образования и науки Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

«Для первых-седьмых классов никаких новых предметов не предполагается. Что касается старшей школы, то было заявлено введение астрономии», — сказала Васильева.

«Программа по астрономии есть. — добавила она. — Поэтому я думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже».

Из базисного плана школьной программы астрономия исчезла в 1991 году. О том, что астрономия как отдельный предмет снова будет включена в российскую школьную программу, Васильева объявила в сентябре 2016 года. Позже она пояснила, что учебные часы для преподавания астрономии следует забрать у второго иностранного языка.





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