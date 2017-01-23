Мединский объявил о рекордных сборах российских фильмов© Пресс-служба Минкультуры России
Сегодня, 23 января, на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам Года кино в РФ, министр культуры Владимир Мединский сообщил, что российское кино установило в 2016 году абсолютный рекорд, собрав в прокате 8,6 млрд рублей.
«По результатам кинопроката доля отечественного кино выросла до 18,5%, это существенный рост. Но самая главная цифра тут другая — абсолютные сборы российского кино составили 8,6 млрд рублей, это рекорд за все время работы российского кинематографа, начиная с 1990-х», — цитирует Мединского ТАСС.
По сравнению с прошлым годом сборы выросли более чем на миллиард рублей. «Это рывок», — сказал министр.
Мединский также отметил, что кинопроизводство «вышло за границы Москвы и Санкт-Петербурга», охватив 25 субъектов РФ. Кроме того, добавил он, российское кино «закрепилось на китайском рынке», вырос его мировой прокат.
Напомнив, что в Год кино активно внедрялась программа кинофикации малых городов, министр заявил, что к концу 2018 года в России появятся около тысячи новых кинозалов.
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