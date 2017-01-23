Фотовыставка о беженцах пройдет в Петербурге

Фотовыставка о беженцах пройдет в ПетербургеБеженцы на границе Сербии и Македонии© Pablo Tosco / Oxfam
27 января в в пространстве «Лофт Проект Этажи» в Петербурге откроется выставка «Беженцы. В поисках утраченного», на которой будут представлены выставке представлены работы фотографов из разных стран, посвященные проблеме беженцев.
«В настоящее время более 65 миллионов людей по всему миру были вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами. — пишут организаторы выставки на ее странице в соцсети «Вконтакте». — Это люди, жившие вчера той жизнью, которой мы живем сегодня. Это люди, разные, с разными характерами и убеждениями. Уйти от стереотипов в отношении беженцев, перестать бояться и ненавидеть "других" — это выбор, который должно сделать современное общество и каждый из нас».
Выставка проводится в рамках международной кампании Oxfam — #StandAsOne, направленной на поддержку беженцев по всему миру.
Куратор выставки — Женя Яхина. В экспозицию войдут работы Пабло Тоско, Сэма Тарлинга, Обри Уэйда, Томми Тренхарда, Эбби Тайлер-Смит, Эленор Фармер и других фотографов.
Выставка «Беженцы. В поисках утраченного» продлится до 26 февраля. Вход свободный.
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