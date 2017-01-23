Церковь просит передать ей «Херсонес Таврический»

Сергий Халюта © НТС Севастополь / © НТС Севастополь / YouTube

В Симферопольской и Крымской епархии подготовлены документы на передачу в ее ведение Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», расположенного на территории Севастополя.

Об этом заявил в эфире телеканала НТС благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта.

По его словам, Симферопольская и Крымская епархия намерена настаивать на исполнении закона 2010 года о возвращении имущества религиозного назначения религиозным организациям. Он напомнил, что все сооружения, находящиеся на территории Херсонеса, ранее принадлежали Владимирскому мужскому монастырю, в подвале которого сейчас хранятся ценные экспонаты музея.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Есть концепция развития Национального заповедника Херсонеса Таврического. Она, конечно, находится вне компетенции Симферопольской и Крымской епархии. Но, тем не менее, мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса», — заявил Халюта.

Он также также сказал, что размещение в храме музейной экспозиции верующие считают святотатством, «поэтому нужно спокойно, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а Кесарю вернуть кесарево».

В июле 2015 года губернатор Севастополя Сергей Меняйло назначил Сергия Халюту директором музея-заповедника «Херсонес Таврический». Против этого выступил коллектив заповедника, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал назначение «провокацией, которая чревата серьезными социальными обострениями».

Вскоре Сергий Халюта ушел в отставку с поста директора. Сейчас «Херсонес Таврический» возглавляет бывший директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

P.S. Информацию об инициативе Симферопольской и Крымской епархии прокомментировал «Интерфаксу» первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

«Они подали письмо в Росимущество в ноябре месяце и получили отказ в декабре. — сказал он. — Мы взаимодействуем с церковью по этому вопросу, с владыкой Тихоном, которому поручено владыкой заниматься этим вопросом. Насколько я понял, одна из причин, почему был получен отказ от крымской епархии, — несогласование со своим высшим руководством».

«По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям. Вопрос о целесообразности отдачи этого объекта — дискуссионный. Требуется обсуждение с церковью и музейным сообществом, с нашим министерством», — пояснил Аристархов.

По мнению директора «Херсонеса Таврического» Светланы Мельниковой, передача музея-заповедника Церкви поставит под угрозу его дальнейшее развитие, передает РИА Новости.

«Когда принимается решение о передаче объекта, нужна некоторая дорожная карта, которая предполагает, как оно будет реализовано. Пока я такой карты не вижу. Наверное, от этой темы нужно спокойно отказаться», — считает Мельникова.



