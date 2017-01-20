В Москве пройдет выставка о пионерах отечественного видеоарта© СКБ «Прометей»
27 января в пространстве НИИ (Наука и Искусство) x Alpbau в Москве откроется выставка «Прометей. Демоверсия: Эксперимент обещает стать искусством», которая расскажет о деятельности СКБ «Прометей», образованного при радиофакультете Казанского авиационного института в начале 1960-х.
Выросшее в полноценный научно-исследовательский институт экспериментальной эстетики, студенческое конструкторское бюро во главе с профессором физики и эстетики Булатом Галеевым занималось светомузыкальными проектами в области искусства, архитектуры, дизайна и других прикладных сфер. Участники «Прометея» в числе первых в Советском Союзе начали экспериментировать с видео, что позволяет их называть пионерами видеоарта в России.
Выставка рассказывает историю создания и существования «Прометея» через документальные фильмы и записи телепередач, методические пособия по разработке светомузыкальных инструментов.
В экспозицию войдут иконические работы «Прометея» — инсталляции, видеоарт и другие объекты, узнаваемые в контексте современного искусства, и менее известные проекты и артефакты — прежде всего результаты экспериментальных исследований в области городской архитектуры и дизайна помещений. Каждая из представленных работ представляет одно из направлений исследований коллектива.
Лейтмотив выставки — название одноименного фильма 1965 года «Эксперимент обещает стать искусством». Проект строится вокруг экспериментального поиска путей синтеза науки и искусства. В рамках образовательной программы к выставке выступят как исследователи, историки искусства, так и художники, которые поделятся опытом работы с архивами современного искусства и в частности «Прометея».
Выставку, которая откроет цикл художественных исследований «Архив.Rresearch», организует Department of Research Arts, СКБ «Прометей» (Казань) совместно с НИИ представляют выставочный проект при поддержке галереи «Триумф»
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