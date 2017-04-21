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«Родину-мать» в Волгограде отремонтируют за 2 млрд рублей

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Министерство культуры выделит 2 млрд рублей на капитальный ремонт монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Работы начнутся в 2017 году.

Об этом сообщила начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольга Марценюк, передает ТАСС.

«На капитальный ремонт 2 млрд рублей выделяет Минкультуры РФ. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика. Работы начнутся уже в этом году», — рассказала она.

Впервые в истории монумента капитальный ремонт начнется с его внутренней части. «Прежде всего предстоит заменить 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем скульптуру оденут в строительные леса и проведут реставрацию более 6000 кв.м бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин», — пояснила Марценюк.

Мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы был сооружен на Мамаевом кургане в 1958–1967 годах по проекту Евгения Вучетича, 85-метровая бетонная скульптура «Родина-мать зовет!» весом 8000 тонн расположена в центре комплекса на самой вершине кургана. Это одна из самых высоких статуй мира и самая высокая статуя в России и Европе.

В 2009 году специальная комиссия выявила крен скульптуры на 211 мм (75% от допустимой нормы 272 мм, которую определил сам Вучетич) вследствие поднятия грунтовых вод у фундамента.

О состоянии фундамента писал в 2013 году министру культуры Владимиру Мединскому московский архитектор и скульптор Владимир Церковников, по мнению которого «всемирно известный монумент находится при смерти».

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