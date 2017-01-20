ГМИИ представит выставку Ясумасы Моримуры

Ясумаса Моримура. История искусства в автопортретах. Комната ван Гога. 2016 © Yasumasa Morimura

С 31 января по 9 апреля в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет выставка современного японского художника Ясумасы Моримуры, посвященная истории автопортрета в мировом искусстве.

Как сообщает сайт ГМИИ, на ней будет представлено более 80 работ из собрания Национального музея искусств Осаки, Музея современного искусства Хара в Токио, Национального музея современного искусства Киото, а также из коллекции автора.

Среди них фотографии из личного архива художника, большая многофигурная композиция «Симпозиум автопортретов», серии «Лица Рембрандта» и «Новые "Капричос"», портреты Ван Гога, Камиль Рулен, Леонардо да Винчи, Дюрера, ван Эйка, Караваджо, Рембрандта, Курбе, Бёклина, Энсора, ван Гога, Руссо, Магритта, Дали.

Фриде Кало будет посвящен раздел под названием «Внутренний диалог с Фридой Кало», целый зал займет цикл, посвященный «Менинам» Диего Веласкеса, в зале «XX столетие — век автопортрета» будут представлены интерпретации произведений Марселя Дюшана, Энди Уорхола, Синди Шерман.

В своих первых фотоработах Ясумаса Моримура (р. 1951) перевоплощался в героев современной массовой культуры и художников разных эпох. С начала 1980-х он создал более 300 различных образов и характеров, сегодня Моримура — самый известный японский художник, работающий в жанре апроприации (присвоения).

К выставке «Ясумаса Моримура. История автопортрета» в ГМИИ подготовлена образовательная программа — встречи с художником и куратором выставки, заведующей Отделом искусства фотографии ГМИИ Ольгой Аверьяновой, а также лекции о современном искусстве Японии.

Кроме того, к выставке будет приурочена ежегодная акция «Фотографируем вместе», которая состоится в феврале.



