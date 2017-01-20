TheatreHD продолжает театральный киносезон© Donmar Warehouse
В 2017 году в проекте TheatreHD трансляции на экранах кинотеатров России спектаклей Королевской шекспировской компании, театра «Глобус», Королевского национального театра, театра «Донмар», Комеди Франсез и Метрополитен-опера.
В продолжение Года памяти Шекспира TheatreHD покажет новые постановки Королевской шекспировской компании «Король Лир» с Энтони Шером и «Буря» с Саймоном Расселом Билом, «Как вам это понравится» Королевского национального театра, спектакли театра «Глобус» «Венецианский купец» с Джонатаном Прайсом, «Ричард II», «Двенадцатая ночь» и многие другие.
Также в программе новые спектакли Королевского национального театра «Трехгрошовая опера» с Рори Кинниром (с января), «Ничья земля» по пьесе Гарольда Пинтера с Йеном Маккелленом и Патриком Стюартом, «Амадей» (2 февраля), «Опасные связи» с Элейн Кэссиди (20 января) и «Святая Иоанна» с Джеммой Артертон (16 февраля), поставленные в театре «Донмар», «Гедда Габлер» с Рут Уилсон (9 марта), «Двенадцатая ночь» с Тэмсин Грег в роли Мальволио, «Ангелы Америки» в постановке Мэриэнн Эллиот с Расселом Тови, Эндрю Гарфилдом, Дэнисом Гофом и Натаном Лейном и «Саломея» в постановке Яела Фарбера.
21 января из Метрополитен-опера будет транслироваться опера Гуно «Ромео и Джульетта», а 27–28 января — «Набукко» Верди с Пласидо Доминго. Кроме того, в этом году запланированы трансляции спектаклей Комеди Франсез «Мизантроп» (февраль), «Ромео и Джульетта» и «Сирано де Бержерак».
Полный список городов, участвующих в проекте, и расписание приводятся на сайте TheatreHD.
COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на трансляции трех спектаклей в московском кинотеатре «Формула Кино Европа»:
- «Амадей» (2 февраля)
- «Святая Иоанна» (16 февраля)
- «Гедда Габлер» (9 марта)
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