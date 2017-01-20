Первый канал признал вину в утечке последней серии «Шерлока»

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По итогам расследования в связи с несанкционированным появлением в интернете третьей, заключительной серии четвертого сезона британского телесериала «Шерлок» Первый канал сообщил, что утечка произошла по вине одного из его сотрудников.

«Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона "Шерлока". Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей», — цитирует ТАСС представителя Первого канала.

Это, добавил он, послужило причиной того, что файл в серией «Шерлока» попал в сеть.

«Мы хотим заверить наших партнеров и зрителей, что по следам этого инцидента мы полностью поменяли протоколы безопасности с тем, чтобы избежать повторения подобного. Мы приносим свои извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки», — заявил представитель Первого канала.

В компании BBC Worldwide поблагодарили Первый канал за проведенное расследование, отметив, что нарушение правил безопасности было «единичным и непреднамеренным».

Третья серия четвертого сезона «Шерлока» под названием «The Final Problem» в русской озвучке Первого канала появилась в интернете за день до премьеры, 14 января. Сразу же после этого Первый канал и корпорация BBC начали расследование утечки.



