В Москве пройдут акции памяти Ильи Кормильцева© Lena Rostunova / Flickr
В начале февраля в Москве состоится серия акций «Десять лет без Ильи», приуроченных к 10-летию со дня смерти философа, поэта, издателя и переводчика Ильи Кормильцева (1959-2007), автора текстов многих композиций групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», Насти Полевой и других звезд уральского рока.
2 февраля в Центральном доме актера вдова поэта — певица, композитор и педагог Алеся Маньковская — сыграет моноспектакль «Тюремный психолог».
3 февраля в Центре документального кино журналист, автор серии книг о музыке Александр Кушнир прочитает лекцию о Кормильцеве. Он расскажет о свердловском периоде деятельности поэта в 80-х, о его участии в продюсировании «Наутилуса» 90-х, о создании радикального книжного издательства «Ультра.Культура» и о последних месяцах жизни в Лондоне.
4 февраля состоится концерт памяти Кормильцева в клубе «Шаги» на Бауманской, в котором примут участие соратники поэта — Алексей Могилевский, Олег Сакмаров и «Сакмаров-бэнд», Саша Самойленко & TOMAS band, Настя Полева, Вис Виталис, группа «Чужие», поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, а также группы, в репертуаре которых есть необычные композиции на стихи Кормильцева — Shoo и Hermes' Brothers. Кроме того, ожидается вступление музыкантов группы «Урфин Джюс».
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