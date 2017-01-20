Галерея «Триумф» представит выставки Алексея Таруца и Ульрике Бук

© Ulrike Buck / Галерея «Триумф»

24 января в московской галерее «Триумф» откроются выставки российского художника Алексея Таруца и немецкой художницы и скульптора Ульрике Бук.

Трехчастная инсталляция Алексея Таруца «No Human Grace», объединяющая серию новых объектов и видео, обращается к проблеме изображения инородного в масс-медиа и современной культуре.

В состав экспозиции, в частности, войдут пять копий реконструированного пейзажа художника-романтиста Альберта Бирштадта, в каждую из которых Таруц по принципам анимации добавляет приближающееся небесное тело.

На выставке «Bauhaus OctopusX» Ульрике Бук представит новые работы, исследующие техники сетевого взаимодействия, связи и баланс — сваренные вручную металлические конструкции, керамические объекты, картины из обработанного песком стекла, которые играют роль архитектурных элементов вымышленной цивилизации.

Выставки «No Human Grace» и «Bauhaus OctopusX» в галерее «Триумф» продлятся до 5 февраля.







