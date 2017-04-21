Объем хранения данных по «закону Яровой» могут снизить в 10 раз

Ирина Яровая © Партия «Единая Россия»

Министерство связи и массовых коммуникаций предлагает в десять раз сократить объем данных, которые необходимо хранить в соответствии с «законом Яровой».

Об этом на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая сегодня, 19 января, рассматривает петицию об отмене «закона Яровой», заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает «Интерфакс».

«Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона», — сказал замминистра.

«Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации», — добавил Волин, пояснив, что «к избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов».

Затраты операторов на выполнение требований «закона Яровой» Минкомсвязи оценивает в 100 млрд рублей, сообщил Волин. Он отметил, что уже есть договоренности и понимание в отношении того, что «объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз».

По сведениям «Ведомостей», корректировку «закона Яровой» также признали необходимой Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба.

Поправки в антитеррористическое законодательство, которые, в частности, обязывают операторов связи, мессенджеры и соцсети хранить информацию о разговорах и переписке пользователей, были разработаны депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым.

Обращение к президенту Владимиру Путину и преьер-министру Дмитрию Медведеву с требованием отменить «закон Яровой» в июле 2016 года — после того, как его подписал Путин, — было размещено на сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ). К середине августа петицию поддержали более 100 тысяч человек.

Ее авторы призывают к отмене «пакета Яровой», поскольку он «требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов».



