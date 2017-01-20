В Москве впервые выступит Desiigner

12 июля в клубе Yotaspace состоится первый московский концерт нью-йорского хип-хоп музыканта Desiigner.

Сидни Ройел Селби-третий, выступающий под псевдонимом Desiigner, получил известность в 2015 году после выхода сингла «Panda», который достиг первой строчки чарта Billboard Hot 100 и собрал более 196 млн просмотров на YouTube.

Год назад Desiigner подписал контракт с основанным Канье Уэстом лейблом GOOD Music. Летом 2016 года на нем вышел микстейп «New English», а в феврале 2017 года готовится релиз сборника «Cruel Winter».

Сейчас музыкант работает над своим первым студийным альбомом под названием «The Life of Desiigner», первый сингл с которого, «Tiimmy Turner», в июле занял 10-ю строчку в чарте Billboard US Hot R&B/Hip-Hop Songs.

«Похожий на мультперсонажа, невероятно энергичный Дизайнер привлекает к себе и ломает общепринятые рамки. Он может построить трек вокруг повторяющихся, как наваждение, фраз, он может читать так, чтобы в первую очередь был заметен ритм, а не смысл текста, он обрывает треки, когда вздумается. Он, может, и не меняет жанр, но точно играет со словами и музыкой так, как хочет — и вместе с самоуверенностью и неожиданной добротой получается образ человека, который сразу располагает к себе», — сообщают организаторы концерта на сайте Yotaspace.



