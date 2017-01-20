Ретроспектива Сергея Шнурова пройдет в Петербурге

Ретроспектива Сергея Шнурова пройдет в ПетербургеСергей Шнуров. Рубашка. 2005 (фрагмент)© «Эрарта»
С 9 февраля по 9 апреля в Музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге пройдет персональная выставка «Ретроспектива брендреализма» лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, посвященная критике общества и его болезненного увлечения брендами.
Брендреализм, провозглашенный Сергеем Шнуровым в 2007 году, — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Ретроспектива в «Эрарте» отметит десятилетие направления.
«Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. — говорится в сообщении на сайте музея «Эрарта». — Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения».
«Возможна ли критическая свобода в условиях брендреализма, где любое означающее становится символом и как следствие брендом? С этим вопросом брендреализм входит в свое второе десятилетие».
Какие именно картины и арт-объекты будут представлены в экспозиции «Ретроспектива брендреализма», пока не разглашается. Одна работа Сергея Шнурова, «Рубашка», уже находится в постоянной экспозиции музея Эрарта. В том же зале с недавних пор демонстрируются настоящие «лабутены».
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