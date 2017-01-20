В Александринке поставят спектакль о Сталине

Снимок Батумского областного жандармского управления. 1902 © Reddit

В сентябре в Александринском театре в Петербурге начнутся репетиции спектакля, посвященного молодым годам Иосифа Сталина.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.

«Это пьеса о молодом Сталине, о событиях до 1917 года. — пояснил Фокин. — Хотя этот материал не будет исключительно хронологическим, бытовым, пьеса затронет и более позднее время. Молодой Сталин будет общаться с уже старым».

«Я понимаю сложность темы, так как очень легко обвинить театр в конъюнктуре — это с одной стороны. С другой стороны, я уже слышу: а правильно ли режиссер отобразит то или иное или неправильно? Я хочу честного анализа, не более того. Как в романтическом юноше идея всеобщей справедливости, справедливости для всех, превратилась в постоянное "я"? В то, что "я — бог", "я всё могу" и так далее», — рассказал худрук Александринского театра.

Он также напомнил, что 25 и 26 января в театре состоится премьера спектакля «Баня» по пьесе Владимира Маяковского в постановке режиссера Николая Рощина.

«Баня» — одна из премьер Александринского театра, приуроченных к 100-летию Октябрьской революции отметил Фокин. Помимо этого спектакля театр представит «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского в постановке Виктора Рыжакова, а также футуристическую оперу Михаила Матюшина «Победа над солнцем» в постановке Антона Оконешникова.

«Мы хотим отметить этот год и попытаться средствами театра осмыслить эту очень серьезную дату. Эта дата перевернула весь мир, и до сих пор мы ощущаем послесловие этой даты», — сказал Фокин.



