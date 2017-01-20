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«Иноекино» отметит День сурка

News_detailed_picture© Columbia Pictures

2 февраля, в День сурка, компания «Иноекино» устраивает в четырех российских городах специальные показы романтической комедии Гарольда Рэмиса «День сурка» (Groundhog Day, 1993).

В Москве показ состоится в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — в кинотеатре «Аврора», в Новосибирске — в кинотеатре «Победа», в Екатеринбурге — в кинотеатре «Салют», сообщает «Иноекино».

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Главный герой картины Фил Коннорс (Билл Мюррей) — самодовольный, скучающий от жизни ведущий прогноза погоды на ТВ. Каждый год он отправляется из Питтсбурга в городок Панксатони, чтобы присутствовать на празднике под названием День сурка. В этот день здесь пробуждают от зимней спячки сурка (которого тоже зовут Фил), и по его поведению предсказывают погоду.

Наступает 2 февраля, и Фил Коннорс, который ненавидит и этот праздник, и этот городок, и этих людей, снова едет в Панксатони. Но, проведя репортаж и переночевав в гостинице, Фил снова просыпается 2 февраля. И снова ему предстоит трансляция торжественного пробуждения сурка. И на следующий день всё снова повторится: Фил попал во временную петлю. В разных интервью режиссер Гарольд Рэмис утверждал, что герой Билла Мюррея проводит в Дне сурка от 10 до 10000 лет.

Гильдия сценаристов США включила «День сурка» в сотню лучших сценариев всех времен и в сотню самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.

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