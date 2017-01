Рюити Сакамото выпустит первый альбом за 8 лет

© Ryuichi Sakamoto 坂本龍一 / Facebook

Японский музыкант, композитор и продюсер Рюити Сакамото объявил, что этой весной выйдет его первый оригинальный сольный альбом с 2009 года.

Как сообщает FACT Magazine, он также станет для Сакамото, которому 17 января исполнилось 65 лет, первым релизом после излечения от рака горла.

Название и треклист альбома пока на разглашаются, но уже известно, что он будет издан лейблом Milan Records и появится в продаже 28 апреля.

Вместе с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаси с 1977 года Рюити Сакамото играл в трио Yellow Magic Orchestra, которое стало одной из первых групп, работавших в таких жанрах электронной музыки, как электропоп, технопоп, синтипоп и киберпанк.

С начала 1980-х Сакамото написал музыку к более чем двадцати фильмам, среди которых картины Бернардо Бертолуччи «Последний император» (The Last Emperor, 1987), «Под покровом небес» (The Sheltering Sky, 1990) и «Маленький Будда» (Little Buddha, 1993). На счету композитора премии «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и два «Золотых глобуса».

Свой первый сольный альбом, «The Thousand Knives of Ryūichi Sakamoto», Сакамото выпустил в 1978 году, последний, «Out of Noise», — в 2009-м. Кроме того, он сочинил музыку для открытия Олимпиады 1992 года в Барселоне, а в 2005 году создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов Nokia.

Летом 2014 года музыкант сообщил, что у него диагностирован рак.