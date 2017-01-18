Умер Уильям Ониебор

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16 января в городе Энугу на юго-востоке Нигерии в возрасте 70 лет умер нигерийский фанк-музыкант Уильям Ониебор.

Сообщение об этом сегодня, 18 января, появилось в его фейсбуке.

Уильям Ониебор родился в 1946 году, по некоторым сведениям, в юности он изучал киноискусство в СССР, вернулся на родину в 1970-х годах и основал собственный музыкальный лейбл и студию звукозаписи.

С 1977 по 1985 годы Ониебор записал на своей студии девять альбомов электронной фанк-музыки, в начале 1990-х стал президентом Союза музыкантов Энугу. Впоследствии он был коронован верховным вождем этого города, занимался там активной общественной и предпринимательской деятельностью.

Музыка Ониебора получила мировую известность в 2013 году, когда вышел альбом «Who is William Onyeabor?», включенный журналом Time в список лучших альбомов года.

Песни Ониебора начали транслировать ведущие мировые телеканалы и радиостанции. С 2014 года на концертах по всему миру их исполняет супергруппа Atomic Bomb! Band, в которой играют участники Hot Chip, LCD Soundsystem, Beastie Boys и Antibalas, специальным гостями проекта становились более 50 музыкантов, в том числе Дэвид Бирн и Дэмон Албарн.







