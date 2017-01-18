Министр образования готова участвовать в обсуждении диссертации Мединского

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Глава Министерства образования и науки РФ, доктор исторических наук Ольга Васильева объявила, что с удовольствием пришла бы в МГУ на заседание диссертационного совета по делу о докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского.

«Это будет научный спор, действительно хороший разговор, и честно говоря, я и сама с удовольствием бы поприсутствовала. Не знаю, смогу ли я это сделать. Потому что мне самой интересно, как он выступит», — цитирует министра «Интерфакс».

«Я думаю, это будет интересное мероприятие, очень яркое мероприятие, это будет яркий научный исторический спор», — сказала Васильева.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому Высшая аттестационная комиссия (ВАК) направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). В начале октября диссовет УрФУ собрался для рассмотрения этого заявления, но заседание было перенесено по просьбе Мединского, который в это время был в командировке. Позже ВАК отозвала дело из УрФУ, объяснив это решение истечением срока рассмотрения.

В конце октября группа академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук распространила обращение, в котором поддержала требование лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук. Они писали, что «решение вопроса о диссертации должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо».

25 ноября президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет Д 501.001.72 исторического факультета МГУ.

В конце декабря стало известно о переносе первого заседания диссовета по делу диссертации Мединского. На днях председатель ВАК Владимир Филиппов сообщил, что заседание должно состояться до 1 марта.



