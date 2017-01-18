Фильм о Борисе Немцове выйдет в прокат в феврале

Кадр из трейлера фильма «Слишком свободный человек» © Вера Кричевская / © Вера Кричевская / YouTube

23 февраля, за пять дней до второй годовщины убийства Бориса Немцова, Центр документального кино выпустит в прокат документальный фильм «Слишком свободный человек», посвященный политику.

Режиссер Вера Кричевская и журналист Михаил Фишман экранизировали полную политическую биографию Бориса Немцова. Они провели огромную работу с архивными материалами и включили в свой фильм не только интервью, но и редкие документальные съемки с участием политика.

В картине несколько десятков участников, которые иначе никогда бы не оказались на одной площадке — Татьяна и Валентин Юмашевы, Михаил Фридман, Михаил Прохоров, Олег Сысуев, Григорий Явлинский, Виктор Ющенко, Сергей Ястржембский, Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Альфред Кох, Алексей Навальный, Илья Яшин, Ирина Хакамада, Владимир Рыжков, Раиса и Жанна Немцовы, Евгений Киселев, Нина Зверева, Евгения Альбац, Дмитрий Муратов и другие.

«Личная и политическая судьба Бориса Немцова переплелась неразрывно с историей постсоветской России. — говорит Вера Кричевская. — Немцов был героем и надеждой молодой страны, участником всех самых важных событий в ее истории. Мы попытались рассказать историю Бориса через историю последних 25 лет жизни России, и историю России через последние 25 лет жизни Бориса Немцова».

Фильм «Слишком свободный человек» стал лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший документальный фильм 2016 года».

C 23 по 27 февраля специальные показы картины и встречи с ее создателями и героями пройдут в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Ярославле.



