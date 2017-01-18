В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль

Со 2 по 4 февраля музыканты и художники из России и Северной Европы выступят в Мурманске на фестивале «Инверсия» – первом международном аудиовизуальном фестивале, который пройдет за Полярным кругом.

Участники «Инверсии» «будут взаимодействовать с пространством города, чтобы показать обратную сторону полярной ночи как новой возможности для света, но не мрачного конца», сообщают организаторы фестиваля на его странице в соцети «Вконтакте».

В разных локациях Мурманска в течение четырех дней состоятся лекции, выставки, воркшопы, концерты и вечеринки.

На открытии «Инверсии» выступит Териберский Поморский хор вместе с музыкантом из электронного дуэта Love Cult Иваном Золото.

Норвежский фильммейкер и мультиинструменталист Карл Стормер с командой музыкантов из Северной Норвегии покажет и вживую озвучит фильм «1997 FOREVER», снятый на пленку Super 8, специальную аудиовизуальную лайв-программу представит триo из Финляндии K-X-P.

Также в фестивале примут участие Дмитрий ::vtol:: Морозов, Stain, Maria Diekmann + Maria Bertel (Дания), Invader Ace (Норвегия-Швеция), Ildar Yakubov, Moa Pillar, Danny Venzin (Австралия), Long Arm, Lovozero и Haarps.



