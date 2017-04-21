Умерла Марина Шторх© Телеканал «Россия-Культура»
16 января в Москве в возрасте 100 лет умерла Марина Шторх, дочь философа Густава Шпета.
Об этом сообщает сайт издательства Corpus.
Марина Густавовна Шторх родилась в 1916 году в семье философа, психолога, теоретика искусства, переводчика Густава Густавовича Шпета, в середине 1930-х сосланного в Сибирь и расстрелянного в 1937 году.
Марина Шторх помогала издавать работы отца, была хранителем семейного архива. Ее рассказы о детстве, юности и исторических событиях через призму судьбы ее семьи легли в основу четырехсерийного документального фильма Елены Якович «Дочь философа Шпета», показанного в 2013 году на телеканале «Культура».
В 2014 году в издательстве Corpus вышла книга воспоминаний Марины Шторх, которую Елена Якович подготовила на основе своего фильма.
Отпевание Марины Штрох состоится 20 января в 11:00 в церкви Косьмы и Дамиана.
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