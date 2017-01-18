Борис Гребенщиков стал инициатором рок-фестиваля памяти Доктора Лизы

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22 февраля в московском клубе Stadium по инициативе Бориса Гребенщикова пройдет второй благотворительный рок-фестиваль «Разные люди», посвященый памяти главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в катастрофе Ту-154.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соорганизатора фестиваля Евгения Евстигнеева. «Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция», — сказал Евстигнеев.

По его словам, все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы фонду «Справедливая помощь», а также потрачены на адресную помощь больным детям.

Участие в фестивале уже подтвердили «Аквариум», «Сурганова и оркестр», «Воскресение», «Разные люди» и Jack Action.

Впервые фестиваль «Разные люди» прошел в мае 2016 года. Его идейным вдохновителем был лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий. «Мы не участвуем в профильных фондах, не придерживаемся, например, помощи детям с определенным заболеванием. Мы тщательно проверяем и входим в истории детей, где нужна максимально быстрая помощь. Также мы подтягиваем партнеров, которые помогают лекарствами», — рассказал о фестивале Евгений Евстигнеев.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря над Черным морем неподалеку от Сочи. На борту находились 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка.



