На Павленского завели дело о побоях

Сегодня, 17 января, в отношении художника-акциониста Петра Павленского возбуждено уголовное дело об избиении актера «Театра.doc» Василия Березина.

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ ("Побои")», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

В пресс-службе отметили, что после инцидента потерпевший обращался за помощью в медицинское учреждение.

16 января режиссер «Театра.doc» Всеволод Лисовский сообщил, что Березин написал на Павленского и его подругу Оксану Шалыгину заявление об избиении.

Кроме того, как подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Москве, проводится доследственная проверка по заявлению о попытке изнасилования Павленским актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной (ст. 132 УК РФ, «Насильственные действия сексуального характера»).

В тот же день стало известно, что Павленский и Шалыгина уехали из России и собираются просить политического убежища во Франции.

P.S. Адвокат Павленского Ольга Динзе заявила, что дело о побоях против него не открывали.

«Вчера мы получили информацию от участкового о том, что было отказано в возбуждении дела в отношении Петра Павленского. Кроме того, уголовное дело о побоях возбуждено быть не может, так как это дело частного обвинения, должно решаться через обращение в суд, и органы полиции данные дела не расследуют», — рассказала Динзе «Интерфаксу».

Ранее информацию о возбуждении в отношении Павленского уголовного дела о побоях подтвердил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.















