Объявлены финалисты премии The Art Newspaper Russia© The Art Newspaper Russia
Сегодня, 17 января, газета The Art Newspaper Russia опубликовала шорт-лист своей премии за самые значимые события в области искусства за 2016 год.
Как сообщает The Art Newspaper Russia, список составлен по итогам опроса редакции и отражает независимое мнение газеты, в нем представлены по три финалиста в каждой из пяти категорий: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
«Музей года»
- Государственная Третьяковская галерея, Москва
- Институт русского реалистического искусства, Москва
- Московский музей современного искусства, Москва
«Выставка года»
- «Артмоссфера». Международная биеннале уличного искусства. Команда творческого объединения «Артмоссфера» и девелоперская компания «Группа ЛСР».
- «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина». Фонд Louis Vuitton
- «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо». Государственная Третьяковская галерея
«Книга года»
- «Авангардная музеология» / Под ред. А. Жиляева. М.: VAC-press, 2015
- «Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением» / Шабанов А. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015
- «Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920–1930-е)». М.: Галеев-галерея, 2015
«Реставрация года»
- Рогир ван дер Вейден. «Святой Лука, рисующий Мадонну». XV век
- Василий Маслов. Настенная живопись в доме Стройбюро в Королеве. 1930–1931 годы
- Фрески церкви Благовещения на Городище в Новгороде. XII век
«Личный вклад»
- Благотворительный фонд Владимира Потанина, Ольга Свиблова и группа дарителей, передавшие в дар Центру Помпиду в Париже более 200 произведений отечественного искусства 1950-х - 2000-х годов, представленных на выставке «Коллекция!»
- Борис Минц, председатель совета директоров О1 group, летом 2016 года открыл в принадлежащем ему здании бывшей кондитерской фабрики «Большевик» в Москве Музей русского импрессионизма
- Маргарита Пушкина, идейный вдохновитель и основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow
Премия The Art Newspaper Russia приуждается в пятый раз. Лауреаты будут объявлены 2 февраля на церемонии в Центральном Манеже в Москве.
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