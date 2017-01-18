Объявлены финалисты премии The Art Newspaper Russia

Сегодня, 17 января, газета The Art Newspaper Russia опубликовала шорт-лист своей премии за самые значимые события в области искусства за 2016 год.

Как сообщает The Art Newspaper Russia, список составлен по итогам опроса редакции и отражает независимое мнение газеты, в нем представлены по три финалиста в каждой из пяти категорий: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

«Музей года»

Государственная Третьяковская галерея , Москва

, Москва Институт русского реалистического искусства , Москва

, Москва Московский музей современного искусства, Москва

«Выставка года»

«Артмоссфера» . Международная биеннале уличного искусства. Команда творческого объединения «Артмоссфера» и девелоперская компания «Группа ЛСР».

. Международная биеннале уличного искусства. Команда творческого объединения «Артмоссфера» и девелоперская компания «Группа ЛСР». «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина» . Фонд Louis Vuitton

. Фонд Louis Vuitton «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо». Государственная Третьяковская галерея

«Книга года»

«Авангардная музеология» / Под ред. А. Жиляева. М.: VAC-press, 2015

/ Под ред. А. Жиляева. М.: VAC-press, 2015 «Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением» / Шабанов А. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015

/ Шабанов А. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015 «Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920–1930-е)». М.: Галеев-галерея, 2015

«Реставрация года»

Рогир ван дер Вейден. «Святой Лука, рисующий Мадонну» . XV век

. XV век Василий Маслов. Настенная живопись в доме Стройбюро в Королеве . 1930–1931 годы

. 1930–1931 годы Фрески церкви Благовещения на Городище в Новгороде. XII век

«Личный вклад»

Благотворительный фонд Владимира Потанина, Ольга Свиблова и группа дарителей , передавшие в дар Центру Помпиду в Париже более 200 произведений отечественного искусства 1950-х - 2000-х годов, представленных на выставке «Коллекция!»

, передавшие в дар Центру Помпиду в Париже более 200 произведений отечественного искусства 1950-х - 2000-х годов, представленных на выставке «Коллекция!» Борис Минц , председатель совета директоров О1 group, летом 2016 года открыл в принадлежащем ему здании бывшей кондитерской фабрики «Большевик» в Москве Музей русского импрессионизма

, председатель совета директоров О1 group, летом 2016 года открыл в принадлежащем ему здании бывшей кондитерской фабрики «Большевик» в Москве Музей русского импрессионизма Маргарита Пушкина, идейный вдохновитель и основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow

Премия The Art Newspaper Russia приуждается в пятый раз. Лауреаты будут объявлены 2 февраля на церемонии в Центральном Манеже в Москве.



