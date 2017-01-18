«Медею» Бенды покажут в «Царицыно»© Музей-заповедник «Царицыно»
В воскресенье, 29 января, в Оперном доме Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» будет представлена мелодрама «Медея» Йиржи Антонина Бенды (1722-1795) в постановке Наталии Кайдановской.
Мелодраму по древнегреческому мифу чешский композитор написал в 1775 году. Текст одноактной пьесы принадлежит немецкому поэту Фридриху Вильгельму Готтеру, на русский язык его специально для современной постановки перевел Федор Софронов.
Спектакль, который покажут в Оперном доме в «Царицыно», поставила хореограф Наталия Кайдановская.
Вместе с голландским специалистом по барочной интонации и жесту Джедом Вентцем она обучила актеров театра «Школа драматического искусства» — Алину Чернобровкину и Екатерину Аликину — выразительной пластике и танцу, а балетных артистов — Филиппа Ситникова и Лесю Сулыму — изящной декламации.
В спектакле участвует Камерный оркестр Московской консерватории под управлением Максима Емельянычева, обладателя премии «Золотая маска». Костюмы для спектакля создал художник Теодор Тежик, работавший над фильмом «Кин-Дза-Дза» и многими балетными и оперными постановками, среди которых спектакли «Антигона» и «Весна священная» Сергея Боброва.
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