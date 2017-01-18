В ГМИИ пройдет выставка «"Капричос". Гойя и Дали»Сальвадор Дали. «Капричос» Гойи. 1977 (фрагмент)© Из собрания Бориса Фридмана
24 января в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка «"Капричос". Гойя и Дали», на которой будут представлены работы из серий гравюр «Капричос» Франсиско Гойи из собрания музея и «Капричос Гойи» Сальвадора Дали из коллекции Бориса Фридмана.
В экспозицию войдет 41 гравюра Гойи и 41 гравюра Дали, каждая пара листов будет сопровождаться комментарием Гойи.
«Таким образом, экспозиция представляет собой литературный текст (комментарии Гойи) и иллюстрации к нему (офорты Гойи и Дали). Такая конструкция экспозиции позволит зрителю лучше понять то, что сделано художниками, почувствовать современное звучание произведения искусства, созданного более двухсот лет тому назад и продолженного в ХХ веке», — сообщает сайт ГМИИ.
Выставку будет сопровождать лекционная программа, к участию в которой приглашены ведущие зарубежные специалисты: сотрудник отдела живописи музея Прадо (Мадрид), профессор кафедры истории искусства Мадридского университета Вирхиния Альбарран Мартин, автор нескольких изданий по техникам печати Николь Ригаль, печатавшая офорты к семи изданиям livre d'artiste Сальвадора Дали и была с ним хорошо знакома, испанского писателя и философа, профессора Игнасио Гомеса де Лианьо, близко дружившего с Дали, автора книги воспоминаний о художнике.
К открытию приурочен выход отдельного издания «Капричос. Гойя. Дали», презентация которого состоится в дни работы выставки.
Билеты на выставку не продаются отдельно — попасть на нее можно будет по входному билету в Главное здание музея.
Выставка «"Капричос". Гойя и Дали» в ГМИИ продлится до 12 марта.
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