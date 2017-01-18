«Рай» Кончаловского выиграл премию «Белый слон»

Кадр из фильма «Рай» © DRIFE Filmproduktion / The Andrei Konchalovsky Studios

В Доме кино в Москве вручена премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» по итогам 2016 года. В главных номинациях – «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» – победил фильм «Рай» Андрея Кончаловского.

Получая призы, режиссер отметил, что «Белый слон» — самый дорогой приз для него, «приз от родной русской критики», сообщает РИА Новости. «Действительно дорогой, потому что он подтвердил идею, которая пришла мне в голову после 50 лет работы в кино: мы не совсем знаем, что такое язык кино, он безграничен, надо иметь смелость сказать себе, что я не знаю, что такое язык, и постараться что-то еще обнаружить», — сказал Кончаловский.

За лучшие главные роли награждены Тимофей Трибунцев («Монах и бес») и Наталья Павленкова («Зоология»), за лучшие роли второго плана — Борис Каморзин («Монах и бес») и Светлана Брагарник («Ученик»), приз за лучшую операторскую работу присужден Александру Симонову («Рай»), приз за лучшую музыку к фильму получил Илья Демуцкий («Ученик»).

Премией имени Мирона Черненко награжден Карен Геворкян за фильм «Вся наша надежда», лучшим документальным фильмом признан фильм о Борисе Немцове «Самый свободный человек» Веры Кричевской и Михаила Фишмана. Картина выйдет в прокат 23 февраля — к годовщине смерти политика.

В номинации «Событие года» отмечены два фильма Виталия Манского — «В лучах солнца» и «Родные», также две картины получили премию в номинации «Лучший анимационный фильм»: «До любви» Игоря Ковалева и «Кукушка» Дины Великовской.

Полностью список лауреатов премии «Белый слон» за 2016 год приводит «Профисинема».

P.S. Премия молодых кинокритиков «Голос» присуждена фильму «Ученик» Кирилла Серебренникова.

Жюри «Голоса» состоит из молодых активно работающих в профессии кинокритиков (до 33 лет) и ежегодно обновляется. В этом году премия вручалась в пятый раз (в 2013 год премию получила картина Алексея Балабанова «Я тоже хочу», в 2014-м — «Вечное возвращение» Киры Муратовой, в 2015-м — «Комбинат “Надежда”» Натальи Мещаниновой, в 2016-м — «Брат Дэян» Бакура Бакурадзе).

Кураторы премии — Антон Долин и Константин Шавловский.



