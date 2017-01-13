В 2016 году государство передало РПЦ 133 объекта

В 2016 году государство передало РПЦ 133 объектаЛетом 2016 года было принято решение о передаче РПЦ церкви Покрова в Филях (Москва)© Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
По данным Росимущества, за 2016 год Русской Православной Церкви было передано 133 объекта, принадлежащих государству.
Об этом говорится в ответе Росимущества на запрос телеканала «Дождь». В 2016 году из 214 заявлений о передаче объектов религиозным организациям 90% поступило от РПЦ.
Всего с 2010 года, когда вступил в силу закон о передаче религиозным организациям принадлежащих государству объектов религиозного назначения, Росимущество получило около 900 подобных заявлений.
Два года назад Росимущество составило список из 2015 объектов, которые состоят на балансе и государства и могут быть переданы религиозным организациям. Из них 1971 было предложено передать РПЦ, 27 — Буддийской Сангхе, 11 — Совету муфтиев России, по два — Армянской апостольской церки, Федерации еврейский общин и Русской православной старообрядческой церкви.
После того, как Росимущество направило списки религиозным организациям, РПЦ подала заявки о передаче 284 объектов, на сегодняшний день переданы 184 из них.
10 января стало известно о решении властей Петербурга передать РПЦ Исаакиевский собор. В первой половине 2019 года он должен перейти в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.
Это решение вызвало протесты петербуржцев,
онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!» собрала почти 167 тысяч подписей.
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